В 2019 году в Кузбассе на досрочную пенсию вышли 211 педагогов

Для работников, которым пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет - специального стажа, сохраняется право досрочного выхода на пенсию. К таким работникам относятся и педагоги, которые 5 октября отмечают свой профессиональный праздник – День учителя.

В Кемеровской области досрочную пенсию получают 20948 педагогов.

Минимально необходимый спецстаж для назначения им пенсии составляет 25 лет.

Вместе с тем, начиная с 2019 года выход на пенсию педагогов определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии учителям и другим педагогическим работникам образовательных учреждений постепенно переносится с момента выработки специального стажа. После приобретения необходимой выслуги лет они могут продолжать работать по данной специальности либо сменить сферу деятельности.

Так, например, если необходимый специальный стаж выработан в 2019 году, то срок назначения пенсии после даты приобретения права на пенсию, будет отодвинут на полгода, если в 2020 году, то на полтора года, если в 2021 году, то на три года, в 2022 году – на четыре года. С 2023 года и далее период отсрочки после выработки специального стажа составит пять лет.