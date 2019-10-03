Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В 2019 году в Кузбассе на досрочную пенсию вышли 211 педагогов

Для работников, которым пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет -  специального стажа, сохраняется право досрочного выхода на пенсию. К таким работникам относятся и педагоги, которые 5 октября отмечают свой профессиональный праздник – День учителя.

В Кемеровской области досрочную пенсию получают 20948 педагогов.

Минимально необходимый спецстаж для назначения им пенсии составляет 25 лет.

Вместе с тем, начиная с 2019 года выход на пенсию педагогов определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии учителям и другим педагогическим работникам образовательных учреждений постепенно переносится с момента выработки специального стажа. После приобретения необходимой выслуги лет они могут продолжать работать по данной специальности либо сменить сферу деятельности.

Так, например, если необходимый специальный стаж выработан в 2019 году, то срок назначения пенсии после даты приобретения права на пенсию, будет отодвинут на полгода, если в 2020 году, то на полтора года, если в 2021 году, то на три года, в 2022 году – на четыре года. С 2023 года и далее период отсрочки после выработки специального стажа составит пять лет.

Выработав необходимый стаж, педагоги приобретают статус предпенсионера, а вместе с ним – право на льготы, о которых подробно можно узнать на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/grazdanam/pre_pensioners/

Общество
kuzbassnews.ru
03/10/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кафе-бар в Новокузнецке закрыли за грубые нарушения
В южной столице Кузбасса закрыли одно из заведений общественного питания. В кафе-баре были найдены...
КИ ФСИН заявил, что дохлая крыса в гречке не имеет к нему отношения
Сообщаем, что фотография грызуна в пакете с крупой не имеет никакого отношения к Кузбасскому...
КИ ФСИН заявил, что дохлая крыса в гречке не имеет к нему отношения
Сообщаем, что фотография грызуна в пакете с крупой не имеет никакого отношения к Кузбасскому...
В Кузбассе подешевел минимальный продуктовый набор
Новосибирскстат опубликовал данные о стоимости минимального набора продуктов питания в августе 2019...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus