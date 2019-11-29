Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В 2019 году в Кузбассе отремонтировано 244 дорожных объектов

Протяженность муниципальных дорог в регионе составляет 15 тыс. км, из них нуждается в ремонте около 6 тыс. км дорожного полотна.

Всего в 2019 году в муниципальных образованиях с привлечением федерального и регионального финансирований были выполнены дорожные работы на 244 объектах (протяженность 239 км). Общее финансирование составило почти 4,4 млрд рублей.

 

Фото: пресс-служба АКО

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
29/11/2019
Общество
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В краеведческом музее Новокузнецка начал работать мультимедиа-гид
Наличие мультимедиа-гида позволит не только развивать цифровую направленность внутри учреждений...
В Кузбассе заболеваемость ОРВИ достигла эпидемического порога
В Кузбассе за медицинской помощью по поводу острых респираторных заболеваний на прошедшей неделе...
Прокуратура нашла нарушения в «Сибирских блинах»
Сотрудники Кемеровской транспортной прокуратуры нашли нарушения санитарных правил в работе...
Кафе в Кузбассе закрыли из-за отсутствия холодильной камеры
Специалисты посчитали, что из-за нарушений клиенты кафе могут отравиться, поэтому владельца...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus