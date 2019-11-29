В 2019 году в Кузбассе отремонтировано 244 дорожных объектов

Протяженность муниципальных дорог в регионе составляет 15 тыс. км, из них нуждается в ремонте около 6 тыс. км дорожного полотна.
Всего в 2019 году в муниципальных образованиях с привлечением федерального и регионального финансирований были выполнены дорожные работы на 244 объектах (протяженность 239 км). Общее финансирование составило почти 4,4 млрд рублей.
Фото: пресс-служба АКО
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