В 2019 году в Кузбассе отремонтировано 244 дорожных объектов

Протяженность муниципальных дорог в регионе составляет 15 тыс. км, из них нуждается в ремонте около 6 тыс. км дорожного полотна.

Всего в 2019 году в муниципальных образованиях с привлечением федерального и регионального финансирований были выполнены дорожные работы на 244 объектах (протяженность 239 км). Общее финансирование составило почти 4,4 млрд рублей.

Фото: пресс-служба АКО