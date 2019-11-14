В 2019 году в Кузбассе высадили 5,7 млн деревьев

Во время весенней акции «Всероссийский день посадки леса» и осенней акции «Живи, лес!» в Кузбассе высадили 1,5 млн деревьев, из них в населенных пунктах – 463 тыс. деревьев.

При проведении программы дистанционного восстановления лесов «Подари лес Кузбассу» к 300-летию Кузбасса высадили 24 тыс. молодых елей.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в этом году были созданы новые леса на площади 1,1 тыс. гектаров – лесной фонд Кузбасса увеличился на 4,2 млн ценных хвойных деревьев.

Всего в рамках работ по лесовосстановлению и при проведении общественных акций в 2019 году в Кузбассе посадили 5,7 млн деревьев.

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