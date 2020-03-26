В 2020 году 13 пассажиров не допущены к поездке

В 2020 году в зоне оперативного обслуживания Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России за употребление алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения отказано в проезде железнодорожным транспортом 13 пассажирам.

Накануне сотрудники транспортной полиции при сопровождении пассажирского поезда, следовавшего в Нижневартовск, обнаружили в одном из вагонов мужчину с видимыми признаками алкогольного опьянения. Ранее неоднократно судимый за различные преступления 30-летний житель Омска выражался нецензурной бранью и мешал другим пассажирам. В отношении правонарушителя транспортные полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

Транспортные полицейские напоминают о недопустимости употребления алкогольной продукции в общественных местах, появления в общественных местах в состоянии опьянения и об ответственности предусмотренной действующим законодательством за подобные нарушения.

В соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте нарушители правила проезда и общественного порядка могут быть удалены из поезда сотрудниками транспортной полиции. Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения, нарушение общественного порядка, влечет административную ответственность, предусмотренную статьями 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство), 20.20 (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах), ст. 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).