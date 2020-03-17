В 2020 году в Кузбассе посевные площади составят 860 тысяч гектаров

По плану на 2020 год посевная площадь в Кузбассе составит 860 тыс. га, что на 700 га больше, чем в прошлом году.



Площадь зерновых и зернобобовых культур – 565,4 тыс. га, техническими культурами в этом году планируется засеять 88 тыс. га, овощами – 1,2 тыс. га, картофелем – 8,6 тыс. га, кормовыми культурами – 195,1 тыс. га. Озимыми культурами под урожай 2020 года в прошлом году было засеяно 61,3 тыс. га.



Большинство муниципальных образований планируют увеличить посевные площади. В этом направлении в лидерах Кемеровский (на 10,8 % к уровню прошлого года) и Топкинский (на 4,1 %) муниципальные округа, также Тисульский муниципальный район (на 8,3%).



Для проведения ярового сева требуется 125,7 тыс. тонн семян, из которых 122,2 тыс. тонн – уже в наличии. Для посева зерновых и зернобобовых культур засыпано чуть более 120 тыс. тонн семян.



В текущем году необходимо приобрести 48 тыс. тонн минеральных удобрений. На настоящий момент сельхозтоваропроизводители имеют 4,2 тыс. тонн. По программе рассрочки, действующей по договоренности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с руководством КАО «Азот», сельхозпредприятия региона могут оплачивать приобретенные в начале года минеральные удобрения по частям до декабря. В рамках программы аграрии подали заявки на приобретение 30,6 тыс. тонн минеральных удобрений. Начало отгрузки планируется на 20 марта.



По данным муниципалитетов всего в 2020 году на полях Кузбасса будет работать почти 7,9 тыс. единиц техники – этого количества достаточно для проведения сельскохозяйственных работ в регионе. Вся техника будет проверена на исправность и безопасность управлением Гостехнадзора в апреле. Кроме того, уже приобретено 5,1 тыс. тонн дизельного топлива и 500 тонн автобензина АИ-92.



Сельскохозяйственным предприятиям области на проведение весенних полевых работ утвержден объем субсидии в сумме 196,1 млн рублей из областного и федерального бюджетов. В целом на поддержку растениеводства из бюджетов федерального и областного уровней предусмотрено почти 320 млн рублей.

Фото: пресс-служба Правительства Кузбасса