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В 2021 году 35 педагогов начнут работу в школах по программе «Земский учитель»

Инициированный президентом России Владимиром Путиным проект по поддержке педагогов стартовал по всей стране в 2020 году. В рамках федеральной программы «Земский учитель» каждый преподаватель, устроившийся в школу в малом городе или селе, получает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

«В 2020 году по этой программе в сельские школы региона устроились 39 педагогов. Среди них были не только уроженцы Кузбасса, но и жители Новосибирской, Томской, Московской областей, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, Алтая, Дагестана, Тывы и Хакасии. В 2021 году планируется трудоустроить по программе 35 педагогов, уже определены учебные заведения, готовые их принять. У нас также действует региональная программа «Учитель Кузбасса», по которой в дополнение к федеральным выплатам выпускники педагогических вузов и колледжей при трудоустройстве в сельские школы получают единовременные подъемные по 30 и 20 тысяч рублей соответственно», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Программа «Земский учитель» рассчитана на педагогов до 55 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и отвечающих квалификационным требованиям. В проекте также могут участвовать выпускники вузов, колледжей и техникумов 2020 года.

Педагоги направляются работать в села, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек. По условиям программы учителя должны отработать на новом месте минимум 5 лет. При этом нагрузка в школе должна составлять не менее 18 часов в неделю.

Образование
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kuzbassnews.ru
24/01/2021
Образование
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Новости Кузбасса

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