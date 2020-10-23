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В 2021 году в Кузбассе начнут производить безлактозное молочное питание

Компания «Беловское молоко» получила патент на новое производство безлактозной продукции. Проект прошел экспертизу в инновационном центре «Сколково».

Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 110 млн рублей, будет создано 45 новых рабочих мест. Планируется перерабатывать около 7 тонн сырья в сутки и производить безлактозное молоко и кисломолочные продукты. Сейчас проект проходит сертификацию.

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kuzbassnews.ru
23/10/2020
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