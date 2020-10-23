В 2021 году в Кузбассе начнут производить безлактозное молочное питание

В выходные в Кузбассе прогнозируют мокрый снег и гололедицу В конце недели в Кемеровской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом...

В Минздрав рассказали о повторных заражениях коронавируса в Кузбассе К сожалению, повторно болезнь может проходить тяжелее. Так, в октябре в мире была зарегистрирована...

Лицензия на право добычи угля у реки Кумзас под Междуреченском продана По предварительным планам Распадская планирует построить мост через реку Уса и доставлять...