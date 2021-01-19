В 2021 году выросли выплаты из материнского капитала

Кузбасские семьи, которые решат получать ежемесячные выплаты из материнского (семейного) капитала (МСК) в 2021 г., могут рассчитывать на сумму 11254,00 руб. Она равна региональному прожиточному минимуму ребёнка за II квартал прошлого года. В 2020 г. ежемесячная выплата из МСК в Кемеровской области составляла 10 778 рублей.

Как и раньше, ежемесячная выплата из маткапитала полагается семьям, в которых второй ребёнок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить средства можно, если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов на человека. Сегодня в Кемеровской области эта сумма составляет 22708,00 руб.

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трёх лет с даты появления второго ребёнка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления малыша и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.

В связи с упрощённым порядком оформления и продления выплат, который по-прежнему действует из-за сложной эпидемиологической обстановки, все ежемесячные выплаты из МСК, срок которых истекает с марта 2020 года до марта этого года, продлеваются Пенсионным фондом с согласия владельца сертификата без заявления и без подтверждения доходов семьи. Сумма, которая будет выплачиваться в 2021 г. в рамках беззаявительного продления, будет равна 11254,00 руб.