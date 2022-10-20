В 2023 году услуги ПФР и ФСС в Кузбассе будут оказываться в единых офисах клиентского обслуживания

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России).

С 1 января 2023 года в Кемеровской области все государственные услуги в области социального обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые находятся по существующим адресам действующих клиентских служб Отделения ПФР по Кемеровской области – Кузбассу. Их адреса можно найти на региональной странице сайта ПФР в разделе «Контакты отделения и клиентских служб»

Также граждане могут обратиться в Фонд в электронном виде через портал Госуслуг или лично через МФЦ.

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