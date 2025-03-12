В 2025 году набор социальных услуг в натуральном виде получают 53 тысячи жителей Кемеровской области

Федеральные льготники, которые получают ежемесячную денежную выплату, имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ). Сегодня в Кузбассе полностью в натуральном виде такую услугу получают 53 510 жителей.

В феврале 2025 года стоимость набора социальных услуг была проиндексирована на 9,5 %. Теперь она составляет 1 728,46 рубля. Набор услуг индексируется ежегодно. В него входят:

- санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний при наличии медицинских показаний (денежный эквивалент услуги — 205,95 рубля),

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (191,21 рубля),

- лекарства и медицинские изделия по рецептам, лечебное питание для детей с инвалидностью (1 331,30 рубля).

«Право на получение помощи в виде набора социальных услуг есть у льготной категории россиян, к которым относятся люди с инвалидностью, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие граждане», — рассказала управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

У кузбассовцев, которые хотят изменить форму получения НСУ, то есть полностью или частично заменить услуги на их денежный эквивалент или, наоборот, вернуться с денежной формы и снова получать услуги в натуральном виде, есть возможность до 1 октября 2025 года подать заявление в региональное Отделение Социального фонда. Сделать это можно онлайн на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе Отделения фонда или в МФЦ.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

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