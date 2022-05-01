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В 23 музеях Кузбасса прошел Вскузбасский урок мужества

В день годовщины подвига Николая Ивановича Масалова, который спас немецкую девочку во время боев за взятие Берлина, в онлайн-формате Всекузбасский урок мужества открыла министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Ивановна Юдина.
Участники урока из разных городов прослушали онлайн-экскурсию, проведенную в рамках выставки Кузбасского государственного краеведческого музея «Твои Герои, Кузбасс». Затем сотрудники музеев провели для своих гостей экскурсии по тематическим выставкам и экспозициям, посвященным Николаю Масалову.
Важной частью урока стала демонстрация видеохроники битвы за Берлин и документальных фильмов о жизни кузбасского солдата, чей подвиг вдохновил скульптора Евгения Вучетича на создание памятника «Воин-освободитель», который находится в Трептов-парке города Берлина.
Всекузбасский урок завершился мастер-классами по сборке макетов оружия середины XX века и написанием фронтовых писем-треугольников для ветеранов Великой Отечественной войны.
Мероприятие получило широкий отклик, в нем приняли участие более 1500 тысяч человек: учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений, волонтеры, корреспонденты СМИ, представители общественных и молодежных организаций, сотрудники музеев.
Всекузбасский урок мужества доступен по ссылке: https://youtu.be/HN_uu5bsbA0

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kuzbassnews.ru
01/05/2022
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