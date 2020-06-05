В 23 ветеринарных учреждения поступили установки для дезинфекции на фермах

Мобильные дезинфекционные установки DS-160 объемом 160 и 200 литров пополнили технические парки станций по борьбе с болезнями животных 15 муниципалитетов региона.

Также муниципальные ветслужбы вооружились еще 26 ранцевыми опрыскивателями объемом от 8 до 20 литров, а также прицепом для дезустановок.

С этой целью из областного бюджета было выделено 2 млн рублей на приобретение оборудования.