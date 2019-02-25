В адмиинистрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

Автобус с бревном вместо колеса заметили в Прокопьевске Житель кузбасского моногорода заснял на видео автобус, у которого вместо колеса было дымящееся...

В Кузбассе коллекторы требовали деньги с людей, у которых нет долгов Коллекторское агентство в Кузбассе оштрафовали за попытки взыскать долг с людей, у которых его не...

В Кузбассе автобус ехал на трёх колёсах и бревне В Прокопьевске запечатлели на видео автобус, который передвигался на трёх колёсах и одном бревне....