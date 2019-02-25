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В адмиинистрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

В ходе совещания главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. Во всех территориях прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Сейчас в поселениях проходят подворовые обходы, в ходе которых местным жителям разъясняют особенности перехода с аналогового на цифровое телевизионное вещание.
Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин представил нового руководителя управления культуры Надежду Николаевну Кузьмичеву, ранее работавшую в Тяжинском центре дополнительного образования.
Начальник отдела социально-экономического прогнозирования администрации Тяжинского муниципального района Евгений Викторович Шибрин выступил с докладом «О переходе на цифровое телевидение».
Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда России в Тяжинском районе Елена Владимировна Карсаева осветила вопрос «О выдаче справок главами поселений».
Управляющий делами администрации Тяжинского муниципального района Надежда Ивановна Шарычева доложила «О проведении в Кузбассе международного женского форума «Роль женщины в развитии промышленных регионов» (организация трансляции на территории Тяжинского муниципального района)».
Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин напомнил главам поселений о необходимости активизации работы по подготовке проектов в рамках инициативного бюджетирования. Руководителям следует уделить особое внимание своевременной уборке с крыш снега и наледи.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/02/2019
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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