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В администрации Кемеровской области состоялся прием, посвященный 100-летию создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Торжественное мероприятие открыла заместитель губернатора Кемеровской области, председатель областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Алексеевна Пахомова.
В Кузбассе действует 37 комиссий, которые созданы органами местного самоуправления и осуществляют деятельность на территориях муниципальных районов и городских округов.
В современном обществе комиссии являются коллегиальным органом системы государственной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, деятельность которых направлена на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Огромный вклад в организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних в Тяжинском районе внесли ветераны, в числе которых Галина Тимофеевна Дружинина, проработавшая в системе профилактики 18 лет ответственным секретарем комиссии.
В ходе торжественного мероприятия за плодотворную профессиональную деятельность были вручены награды специалистам муниципальных и городских округов – ответственным секретарям. Медалью Кемеровской области за «Веру и добро» награждена главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тяжинского муниципального района Светлана Владимировна Чухланцева.

Общество
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/12/2017
Общество
Кемерово
Тяжин
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Новости Кузбасса

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