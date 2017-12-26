В администрации Кемеровской области состоялся прием, посвященный 100-летию создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Торжественное мероприятие открыла заместитель губернатора Кемеровской области, председатель областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Алексеевна Пахомова.

В Кузбассе действует 37 комиссий, которые созданы органами местного самоуправления и осуществляют деятельность на территориях муниципальных районов и городских округов.

В современном обществе комиссии являются коллегиальным органом системы государственной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, деятельность которых направлена на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Огромный вклад в организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних в Тяжинском районе внесли ветераны, в числе которых Галина Тимофеевна Дружинина, проработавшая в системе профилактики 18 лет ответственным секретарем комиссии.

В ходе торжественного мероприятия за плодотворную профессиональную деятельность были вручены награды специалистам муниципальных и городских округов – ответственным секретарям. Медалью Кемеровской области за «Веру и добро» награждена главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тяжинского муниципального района Светлана Владимировна Чухланцева.