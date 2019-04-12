12 апреля в администрации Новокузнецка прошли обыски в связи с уголовным делом о мошенничестве с муниципальным жильем.

По версии следствия, в 2017 году житель Новокузнецка оформил право собственности на муниципальную квартиру, которую он получил якобы в связи со сносом аварийного дома. При этом мужчина на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, не состоял.

Бюджету Новокузнецка был причинен ущерб на сумму 1,7 млн рублей.

Данный факт был выявлен прокуратурой в ходе проведения проверки соблюдения федерального законодательства, материалы переданы в следственные органы. Следователями совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области в Управлении по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка проводятся обыски, изымается необходимая документация. В рамках расследования уголовного дела будет устанавливаться, кем принималось решение о выдаче данной квартиры.

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