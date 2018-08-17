В администрации Тяжинского муниципального района чествовали юбиляров

За добросовестный труд, большой вклад в организацию библиотечного обслуживания детского населения, инновационные методы работы и в связи с 55-летием со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена библиотекарь Тяжинской центральной детской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тяжинская централизованная библиотечная система» Ульяна Алексеевна Голикова.

У. А. Голикова родилась 2 июля 1963 года в Кемеровском районе. В 2008 году окончила Кемеровский государственный профессиональный педагогический колледж. 16 лет проработала воспитателем в детском доме «Ласточкино гнездышко».

С 2011 года работает в Тяжинской детской библиотеке в зале интеллектуального и эмоционального чтения. Ульяна Алексеевна активизировала индивидуальную работу по руководству чтением. Пропагандирует не только новые поступления, но и наследие классической и советской литературы.

Благодаря Ульяне Алексеевне, в работе детской библиотеки появилось новое, актуальное, востребованное детьми, направление – арттерапия. С 2018 года работает по проекту «Кузбасс – частица Родины моей». В рамках Года добровольца (волонтера), совместно с образовательными учреждениями поселка, проводит яркие, познавательные, эмоциональные мероприятия для детей.

Благодаря ее помощи и поддержке юные читатели принимают участие в районных и региональных конкурсах. Сама неоднократно принимала участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Книгиня».

Ульяна Алексеевна пользуется уважением среди коллег, доброжелательна, порядочна, заботлива, находит общий язык с читателями. Неоднократно награждалась грамотами администрации Тяжинской централизованной библиотечной системы, Управления культуры, администрации Тяжинского муниципального района. Имеет двоих детей, четырех внуков.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования Тяжинского муниципального района и в связи с 65-летием со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Тяжинский детский сад № 8 «Солнышко» Тамара Федоровна Скрипко.

Т. Ф. Скрипко родилась 6 августа 1953 года в Тяжинском районе. В 1992 году окончила Новокузнецкий государственный педагогический институт. Уже 48 лет работает в системе дошкольного образования, из них в должности заведующей детского сада №8 «Солнышко» – 32 года.

Профессиональная компетентность Тамары Федоровны в области совершенствования качества дошкольного образования, знание целей, принципов и содержания педагогической деятельности обеспечивают стабильное функционирование дошкольного учреждения.

В детском саду реализуется программа здоровьесбережения «Здоровый ребенок», работает стабильный кадровый состав, способный эффективно решать поставленные цели и задачи. Тамара Федоровна ориентирует подчиненных на решение проблем, стоящих перед учреждением, ранжируя их по значимости; направляет свои усилия на раскрытие способностей работников, создает условия для творческой деятельности педагогов.

За последние три года 18 % педагогов приняли участие в очных областных конкурсах профессионального мастерства, 37 % – в заочных областных конкурсах, 25 % стали победителями и лауреатами в очных районных конкурсах, 85 % – в районных заочных конкурсах. Детский сад является постоянным участником районных творческих конкурсов «Букет детских улыбок», «Лучший снежный спортивно-игровой городок».

Тамара Фёдоровна регулярно повышает свой профессиональный уровень, изучает и применяет передовой опыт, активно участвует в работе районных семинаров руководителей, где систематически выступает по актуальным вопросам управления дошкольным образовательным учреждением.

За высокий профессионализм, достижения в сфере дошкольного образования, многолетний добросовестный труд награждена знаком «Почетный работник общего образования», медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей», грамотами Управления образования, Благодарственными письмами главы Тяжинского муниципального района. Имеет двух сыновей, троих внуков.