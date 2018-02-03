В администрации Тяжинского муниципального района подведены итоги работы с обращениями граждан в 2017 году

В 2017 году по сравнению с предыдущим годом общее количество обращений в администрацию Тяжинского муниципального района сократилось на 57 – 593 против 650.

При снижении общего количества обращений жителей района на все уровни количество обращений по жилищным вопросам и ЖКХ возросло. Несмотря на предпринимаемые меры в решении вопросов улучшения жилищных условий и качества услуг ЖКХ, в этой сфере предстоит ещё сделать немало.

По программе «Жилищная и социальная инфраструктура Тяжинского муниципального района» на 2015-2020 годы в 2017 году выполнены следующие мероприятия:

- обеспечены жильем две вдовы участников Великой Отечественной войны, 12 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 4 молодых семьи приобрели жилые помещения в поселке Тяжинский.

В районе немало делается по улучшению обслуживания населения в сфере ЖКХ. По программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Тяжинского муниципального района на 2015-2020 годы в 2017 году выполнены работы:

- по реконструкции котельной «ЦРБ» расположенной по адресу: пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская и реконструкции тепловых сетей в пгт. Тяжинский;

- по капитальному ремонту котельной «Ветучасток» (замена котла, установка насосной группы, замена тепловой сети диаметром 89 мм, протяженностью 270 м);

- ремонт скважины № 1 в селе Бороковка.

Выполнены работы по разбуриванию скважины глубиной 120 метров, расположенной по улице Весенняя в поселке Тяжинский.

Выполняются работы ООО «Кузбасская Энергосетевая компания» филиал «Энергосеть пгт Тяжинский» по устройству вторых вводов на котельные «Ветстанция», «Сельпо», «Баня», «Итатская больница». Приобретены и установлены котлы на котельных «Старо-Урюпская СШ», «Школа № 2», «Преображенская СШ», «Новоподзорновская СШ», «Кубитет».

Более, чем на четверть в отчетном году по сравнению с предыдущим снизилось количество обращений по тематике «Социальное обеспечение».

В 2017 году все меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и областным законодательством, предоставлены населению Тяжинского района в полном объеме. Государственная социальная помощь в виде социального пособия оказана 253 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

По программе «Социальная поддержка населения Кузбасса» 12 человек получили материальную помощь. В рамках проведения районного благотворительного марафона «Откройте сердце для добра» с целью решения жизненно важных проблем, реабилитации и улучшения социально-бытовых условий жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, проживающих в Тяжинском муниципальном районе, материальная помощь оказана 5 семьям. От угрозы паводка за счет средств областного бюджета застраховано имущество 12 семей. Благотворительным углём обеспечены 120 семей. 90 семей из числа семей с детьми-инвалидами и многодетных неполных семей обеспечены курами-несушками и кормами; 10 малообеспеченных семей района получили бесплатно по паре овец, 75 многодетных семей обеспечены семенным картофелем.

Для инвалидов и маломобильных жителей района проводятся акции по обеспечению средствами реабилитации: в 2017 году ещё 10 маломобильных граждан бесплатно получили трости, костыли, наколенные бандажи.

В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» ежегодно на средства местного бюджета приобретается новая обувь для детей из нуждающихся семей. В 2017 году 175 учеников обеспечены новой обувью. За счет благотворительных средств материальная помощь оказана 29 семьям, в которых воспитывается 62 ребенка.

Эффективно работает с населением Тяжинского муниципального района выездная мобильная бригада социальной помощи. За 2017 год специалистами ЦСОН Тяжинского муниципального района организовано 77 выездов в 29 населенных пунктов района, посещено на дому 548 семей (в них 624 человека), оказано более 700 услуг. За 2017 год специалисты Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в рамках работы мобильной бригады соцпомощи совершили 55 выездов, посетили 516 семей, в них 1363 несовершеннолетних ребенка.

Более, чем на треть уменьшилось количество обращений по вопросам «Труда и занятости» (30 – в 2017 году против 48 – в 2016-ом). Немаловажное значение имеет то, что в районе осуществляется поддержка начинающих предпринимателей. «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» администрации Тяжинского муниципального района постоянно оказывает консультационно-информационные услуги.

В 2017 году в центр занятости населения Тяжинского района за содействием в поиске работы обратились 1694 человека. На 25 декабря 2017 года на учете в качестве безработных состояли 644 жителя района. Услугу по профессиональной ориентации получили 1040 человек.

Пройти адаптационный период безработицы, обучиться навыкам по поиску работы помогают занятия по социальной адаптации. Услугой по социальной адаптации воспользовались 212 безработных граждан. Психологическая поддержка оказана 141 человеку. В рамках организации общественных работ трудоустроено 99 человек. Центром занятости населения заключено с гражданами 9 договоров на содействие в самозанятости.

На профессиональное обучение направлено 113 безработных граждан. Услугой по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения воспользовались 5 человек. Перед трудоустройством 7 безработных граждан прошли видео-собеседование с представителями предприятий Камчатского края.

Большое количество вопросов, касающихся повседневных нужд населения, решает многофункциональный центр государственных услуг «Мои документы» (МФЦ). Здесь жители района в минимальные сроки оформляют документы по земельным участкам и недвижимости, оформляют социальные пособия и льготы. Центр работает по принципу «одного окна».

Значительный вклад по снижению интенсивности обращений в вышестоящие инстанции вносят администрации городских и сельских поселений. Ежемесячно в администрацию района ими предоставляются сведения о поступающих обращениях граждан. В 2017 году в администрации городских и сельских поселений поступило 549 обращений по 562 вопросам, в 2016-ом соответственно 614 и 660.

В марте 2017 года в администрации Тяжинского муниципального района помощник Кемеровского межрайонного природоохранного прокурора Анна Владимировна Мельникова провела прием граждан по вопросам законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

27 марта 2017 года в связи с 15-летием со дня создания Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» во всех 12 городских и сельских поселениях Тяжинского района был организован Единый день приема граждан.

Активно работает с обращениями граждан депутатский корпус. В сентябре 2017 года в администрации Тяжинского муниципального района прием граждан проводила председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Галина Михайловна Соловьева. Кроме того, она провела встречи с избирателями на сходах граждан в поселках Листвянка и Заря.

У каждого депутата, в том числе и у председателя Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района, утвержденным графиком закреплен ежемесячный день приема граждан. Всем обратившимся депутатами даются разъяснения, оказывается помощь в решении возникших ситуаций.

Практика показывает, что прямая телефонная линия позволяет найти выход из ситуации, даже когда люди сталкиваются с непониманием в тех или иных структурах. Главой и его заместителями ежеквартально организуются прямые телефонные линии на самые злободневные темы. В 2017 году они проводились чаще: в 2017-ом состоялось 10 прямых телефонных линий, в 2016-ом – 4.

В администрации Тяжинского муниципального района действует Телефон обращений к главе района. Звонки по данному телефону принимаются в течение всего рабочего дня и рассматриваются в соответствии с установленным порядком. На официальном сайте администрации Тяжинского муниципального района открыта «Интернет-приемная главы района».

В районе развивается правовое информирование и правовое просвещение населения. В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Н.И. Масалова работает Публичный центр правовой информации (ПЦПИ), оказывающий бесплатную юридическую помощь всем категориям граждан. Основными направлениями Публичного центра правовой информации Тяжинского района являются:

- доведение актуальной правовой информации до каждого пользователя;

- оказание помощи посетителям в разрешении различного рода юридических проблем;

- информирование всех категорий граждан в области правовых знаний.

В администрации Тяжинского муниципального района целенаправленно проводится анализ обращений граждан, устраняются причины, вызывающие многократные жалобы. Вопросы, поднятые гражданами, всесторонне изучаются, принимаются необходимые меры по их решению. С учетом обращений граждан, через которые выявляются проблемы жизнедеятельности населения и общественное мнение, формируются управленческие решения, ведется планирование работы.