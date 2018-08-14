Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В администрации Тяжинского муниципального района подвели итоги недели

Глава района Сергей Николаевич Кошкин поздравил 3-х детей-сирот с получением жилья. Главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе.
В ходе аппаратного совещания были рассмотрены вопросы: «О подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов в поселениях», «О проведенных работах по подготовке к отопительному сезону 2018/2019 в Тяжинском муниципальном районе», «Итоги работы с обращениями граждан за первое полугодие 2018 года».
В текущем сезоне в Тяжинской районной больнице зарегистрировано 1166 обращений по поводу покуса клеща.
В поселке Итатский лампы уличного освещения заменены на энергосберегающие. Это позволит экономить бюджетные средства поселения.
Подготовка школ района к новому учебному году практически завершена. В Чернышево прошел День села (Кубитетское сельское поселение). В селе Новоподзорново вывезен шлак от котельной средней школы.
В жилищно-коммунальном хозяйстве района начат завоз угля на котельные. Проведен капитальный ремонт 11 котлов. Косметический ремонт котельных выполнен на 100 %.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/08/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus