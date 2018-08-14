В администрации Тяжинского муниципального района подвели итоги недели

Глава района Сергей Николаевич Кошкин поздравил 3-х детей-сирот с получением жилья. Главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе.

В ходе аппаратного совещания были рассмотрены вопросы: «О подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов в поселениях», «О проведенных работах по подготовке к отопительному сезону 2018/2019 в Тяжинском муниципальном районе», «Итоги работы с обращениями граждан за первое полугодие 2018 года».

В текущем сезоне в Тяжинской районной больнице зарегистрировано 1166 обращений по поводу покуса клеща.

В поселке Итатский лампы уличного освещения заменены на энергосберегающие. Это позволит экономить бюджетные средства поселения.

Подготовка школ района к новому учебному году практически завершена. В Чернышево прошел День села (Кубитетское сельское поселение). В селе Новоподзорново вывезен шлак от котельной средней школы.

В жилищно-коммунальном хозяйстве района начат завоз угля на котельные. Проведен капитальный ремонт 11 котлов. Косметический ремонт котельных выполнен на 100 %.