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В администрации Тяжинского муниципального района подвели итоги прошедшей недели

В ходе аппаратного совещания главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе.
День села отпраздновали в Новоподзорново и Старом Урюпе. Детские сады в районе отремонтированы на 100 %. В школах продолжается косметический ремонт. В 41 учреждении культуры в рамках подготовки к зиме проводятся необходимые работы.
До 9 августа 2019 года продлен срок сбора гуманитарной помощи для жителей Иркутской области пострадавших от наводнения. В Тяжинском районе для них собрали предметов первой необходимости на 69 тысяч рублей.
Исполняющий обязанности главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков поблагодарил за добросовестное отношение к делу старост и добровольных пожарных дружинников, осуществляющих работу по предупреждению пожаров. Своевременное поступление информации позволило ликвидировать все 24 возгорания сухой травы. Совместными усилиями не допущено лесных пожаров и перехода пала травы на жилой сектор.
За активную гражданскую позицию и личное участие в тушении пожаров Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района награждены Вадим Сергеевич Абрамов, Николай Степанович Волков, Иван Владимирович Гук, Борис Витальевич Гуров, Галина Васильевна Егорова, Александр Геннадьевич Земляков, Артём Вячеславович Исупов, Геннадий Николаевич Музылев, Алексей Владимирович Новиков, Дмитрий Дмитриевич Никаноров, Сергей Михайлович Орлов, Юрий Григорьевич Прима, Виктор Владимирович Шахов, Сергей Викторович Школа и другие.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/07/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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