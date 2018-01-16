В администрации Тяжинского муниципального района поздравили с юбилеем главную медицинскую сестру районной больницы Людмилу Ивановну Свирид

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с юбилеем со дня рождения (60 лет) она награждена Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района на металле.

Л. И. Свирид родилась в селе Беляковка Тяжинского района. Вся трудовая деятельность Людмилы Ивановны связана с системой здравоохранения Тяжинского муниципального района. Ее трудовой стаж составляет 40 лет. В 1977 году после окончания Кемеровского медицинского училища она вернулась в родное село и поступила на работу в Тяжинскую больницу на должность медсестры.

С 1980 по 2007 годы работала медицинской сестрой по уходу за новорожденными родильного отделения в Тяжинской районной больнице. С мая 2007 года переведена на должность старшей медсестры гинекологического отделения, с февраля 2009 года и по настоящее время – главная медицинская сестра. Имеет сертификат и высшую квалификационную категорию по специальности «Организация сестринского дела».

В должности главной медицинской сестры проявились все лучшие качества Людмилы Ивановны, как руководителя медицинского персонала: организаторские способности, умение вести диалог, как с сотрудниками, так и с партнерами по работе, настойчивость и отзывчивость.

Л. И. Свирид – современный руководитель, новатор, совершенствует методики по работе с персоналом и документацией. Контролирует работу и профессиональную переподготовку среднего и младшего медицинского персонала. Требовательна к себе и коллегам, неукоснительно соблюдает принципы деонтологии. Людмила Ивановна пользуется заслуженным уважением в коллективе, активно участвует в общественной жизни учреждения. Ее личный вклад и опыт сыграли заметную роль в становлении коллектива.

Людмила Ивановна воспитала сына и дочь, сейчас помогает воспитывать внуков. Свою любовь к профессии Людмила Ивановна передала дочери Анне, которая работает в Тяжинской районной больнице старшим фельдшером отделения скорой медицинской помощи.

За многолетний, безупречный труд Людмила Ивановна Свирид неоднократно награждалась Почетными грамотами Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, а также учреждения. В 2016 году ее имя было занесено на Доску почета Тяжинского муниципального района.