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В администрации Тяжинского муниципального района прошла августовская педагогическая конференция

В работе конференции приняли участие председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Галина Михайловна Соловьева, ректор Кемеровского регионального института развития профессионального образования Алексей Анатольевич Зеленин, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин и заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова.
В выступлении начальника управления образования Светланы Вячеславовны Погуляевой, был представлен анализ работы за год, обозначены ключевые проблемы и перспективы развития на 2018/2019 учебный год.
Коллективы образовательных учреждений и педагоги были поощрены наградами Министерства образования и науки РФ, партии «Единая Россия», администрации Тяжинского муниципального района и Управления образования.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/08/2018
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса
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