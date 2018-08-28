В администрации Тяжинского муниципального района прошла августовская педагогическая конференция

В работе конференции приняли участие председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Галина Михайловна Соловьева, ректор Кемеровского регионального института развития профессионального образования Алексей Анатольевич Зеленин, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин и заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова.

В выступлении начальника управления образования Светланы Вячеславовны Погуляевой, был представлен анализ работы за год, обозначены ключевые проблемы и перспективы развития на 2018/2019 учебный год.

Коллективы образовательных учреждений и педагоги были поощрены наградами Министерства образования и науки РФ, партии «Единая Россия», администрации Тяжинского муниципального района и Управления образования.