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В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

Глава района Сергей Николаевич Кошкин поздравил детей-сирот Дарью Викторовну Каширину и Татьяну Сергеевну Панину с получением жилья.
Главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. Глава района представил участникам совещания назначенного начальника управления образования – Светлану Вячеславовну Погуляеву.
О предстоящем праздновании Дня района рассказала управляющий делами администрации Тяжинского муниципального района Надежда Ивановна Шарычева. С докладом «О проведении Дня Знаний» выступила заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова.
В поселке Итатский за счет перехода на энергосберегающие лампы уличного освещения получена 50 % экономия электроэнергии. В поселке Листвянка местные власти и жители провели совместно с работниками жилищно-коммунального хозяйства субботник по вывозу крупногабаритного мусора.
В Тяжинской средней школе № 1 ведется замена 104 окон на пластиковые стеклопакеты. В районном центре начато строительство хоккейной коробки и площадки для воркаута.
Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поручил главам поселений взять на особый контроль заключение договоров аренды земельных участков и активизировать работу административных комиссий.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/08/2018
Общество
Тяжин
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