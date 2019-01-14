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В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

В ходе совещания главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. Рассмотрен ряд вопросов: «О выполнении мероприятий по вводу жилья на 2019 год», «О заключении договоров на аренду земли, муниципального имущества», «О состоянии водонапорных башен, подъездных путей к ним и дополнительной возможности забора воды пожарными автомобилями в поселениях», «Об определении вида и объектов, учреждений для отбывания наказания в виде обязательных исправительных работ» и другие.
На новогодних каникулах в учреждениях культуры района прошло 460 мероприятий, из них 350 – для детей. На оснащение Парка культуры и отдыха поселка Тяжинский выделяется 2 млн. 750 тыс. рублей. В мае 2019 года в Тяжинскую районную больницу поступит новое оборудование – стационарный и мобильный флюорографы.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/01/2019
Общество
Тяжин
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