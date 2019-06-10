В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

Главы поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. В городских и сельских поселениях района ведется работа по скашиванию травы на улицах. В селе Новоподзорново состоялась экологическая акция по очистке от мусора речных берегов.
В загородном лагере отдыха «Олимпиец» началась профильная смена для юнармейцев. В Тяжинском районе 40 школьников получат материальную помощь из средств областного бюджета на приобретение нарядов к выпускному балу.
Стартовала акция по доставке населению благотворительного угля. Мобильная бригада управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального района осуществила выезд в Новопокровское сельское поселение.
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