В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

Главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. В Бороковке прошел День села. В поселке Тяжинский в рамках программы инициативного бюджетирования завершаются работы по обновлению площади Ленина. В районном центре продолжается реконструкция площади Победы.
Заканчивается сезон в лагере труда и отдыха при социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Запланировано провести хлорирование водопроводных сетей в поселениях района. Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин подчеркнул, что главам поселений и руководителям служб необходимо активизировать работу по наведению образцового порядка к 95-летнему юбилею района.
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