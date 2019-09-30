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В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

Главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. В поселке Итатский завезено оборудование для монтажа новой детской спортивной площадки. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в селе Ступишино начали огораживать Парк Победы.
В Тяжинской районной больнице продолжается вакцинация от гриппа. В районе пройдет областная акция по выдаче бесплатных овощных наборов отдельным категориям граждан.
С. Н. Кошкин поручил главам поселений заблаговременно провести необходимые противопаводковые мероприятия. Также глава района отметил, что в территориях следует взять на контроль проведение противопожарных мероприятий, при этом особое внимание уделять многодетным и неблагополучным семьям.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/09/2019
Общество
Тяжин
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