В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

В торжественной обстановке глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поздравил юбиляров. За многолетний добросовестный труд Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены директор филиала «Энергосеть пгт. Тяжинский» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Сергей Петрович Логинов, начальник отдела ЖКХ администрации Тяжинского муниципального района Анна Анатольевна Радченко, заведующая Итатским городским Домом культуры – филиалом № 4 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» Наталья Сергеевна Тарханова.

В ходе совещания главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. Рассмотрен ряд вопросов: «О проделанной работе по подготовке к празднованию 95-летия Тяжинского района», «Об итогах работы административной комиссии за 2018 год и плане работы на 2019 год», «О ходе обследования многодетных семей с целью профилактики пожаров» и другие.

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поручил главам поселений предусмотреть своевременное применение противогололедных реагентов для подсыпки на опасных участках дороги, перекрестках. Также руководители возьмут на личный контроль очистку снега, наледи с кровель зданий бюджетных организаций и многоквартирных домов. Также главам городских и сельских поселений поручено активизировать работу по составлению протоколов по административным правонарушениям.