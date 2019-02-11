В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

В торжественной обстановке глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поздравил юбиляров. За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, большой личный вклад в развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и строительной отрасли Тяжинского муниципального района Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награжден начальник архитектурно-строительного отдела администрации Тяжинского муниципального района Александр Викторович Щеглов.

Александр Викторович в 1986 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт по профессии – инженер-строитель, а в 2004 году Российский государственный торгово-экономический университет по профессии – экономист.

Вся трудовая деятельность связана с системой жилищно-коммунального хозяйства и строительной отраслью. В 2016 году был принят на должность муниципальной службы начальником архитектурно-строительного отдела администрации Тяжинского муниципального района.

Александр Викторович профессионал своего дела, грамотный, ответственный, порядочный человек, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. За достигнутые результаты награжден Почетными грамотами Профкома, юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР», медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования Тяжинского муниципального района Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района отмечена заведующая Акимо-Анненским детским садом «Солнышко» Наталья Викторовна Баранова.

Наталья Викторовна окончила Анжеро-Судженское педагогическое училище по специальности «Дошкольное воспитание» в 1983 году. Трудовую деятельность начала воспитателем в детском саду села Бороковка. Общий трудовой стаж – 35 лет. С апреля 2018 года работает в должности заведующей детсадом.

Наталья Викторовна отличается высокими требованиями к себе и окружающим, грамотный педагог, профессионал своего дела и отличный организатор. Активно участвует в жизни села, председатель женсовета, депутат Акимо-Анненского сельского поселения, участница художественной самодеятельности.

За достигнутые результаты, награждена медалью «75 лет Кемеровской области», отмечена грамотами Управления образования и администрации Акимо-Анненского сельского поселения.

За многолетний педагогический труд, большой личный вклад в развитие и совершенствование музыкального образования детей Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награжден преподаватель детской школы искусств № 31 Владимир Федорович Новиков.

Владимир Федорович работает преподавателем по баяну с 1989 года. За 30 лет своей педагогической работы проявил себя отзывчивым, доброжелательным, исполнительным специалистом, постоянно работающим над повышением своего исполнительского мастерства.

Многие годы выступал в составе народного коллектива ансамбля баянистов. Занимается песенным творчеством, пишет музыку и стихи. Владимир Федорович умеет найти подход к учащимся, заинтересовать и увлечь инструментальным творчеством.

За большую работу по эстетическому воспитанию, активную творческую деятельность неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами Управления культуры и администрации Тяжинского муниципального района.

Также за высокие показатели, достигнутые архивным отделом администрации Тяжинского муниципального района в проведении работы по обеспечению сохранности, комплектованию, учету и использованию архивных документов Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района отмечена начальник архивного отдела администрации Тяжинского муниципального района Оксана Викторовна Симахина.

По итогам работы в 2018 году Архивное управление Кемеровской области отмечает высокие показатели, достигнутые архивным отделом администрации Тяжинского муниципального района. Архивным отделом исполнено 1300 запросов граждан. На высоком профессиональном уровне организована работа по оказанию методической помощи организациям, обеспечена сохранность 907 дел организаций района.

Оксана Викторовна Симахина приняла активное участие в организации юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Кемеровской области, 100-летию Государственной архивной службы России.

В 2018 году архивом подготовлено две выставки архивных документов, для старшеклассников организованы уроки по профориентации, две экскурсии по архиву, в районной газете «Призыв» опубликованы две статьи по истории района. Также была продолжена работа по оцифровке архивных документов, в электронную базу «Архивный фонд» внесено 40 дел.

В ходе аппаратного совещания главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. На совещании был рассмотрен ряд вопросов: «Об участии поселений района в проектах инициативного бюджетирования», «О переходе на цифровое телевидение», «О заключении договоров аренды по земельным участкам в 2019 году», «О ревизии спортивных объектов Тяжинского муниципального района» и другие.