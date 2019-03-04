В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

В ходе совещания главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе.

С 1 марта 2019 года в Тяжинском районе действует новое предприятие – МУП «Водоканал» (руководитель Александр Михайлович Саватейкин). В ведении предприятия – водопровод и канализация.

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поручил главам поселений совместно с общественностью и предпринимателями разработать программы озеленения к 95-летию Тяжинского района.

В рамках совещания в торжественной обстановке с юбилейной датой поздравили генерального директора ООО «Кутузова» Валерия Анатольевича Росликова. За активную гражданскую позицию, личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли района он награжден Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района на металле

В. А. Росликов родился 24 февраля 1969 года в поселке Тяжинский. После окончания Тяжинской средней школы № 1 и Кемеровского сельскохозяйственного института по специальности «инженер – механик» Валерий Анатольевич был призван в ряды Советской Армии, проходил военную службу в Чехословакии.

Вернувшись в родной поселок, начал трудовую деятельность в сфере торговли, в семейном бизнесе, который организовал его отец Анатолий Степанович Росликов. Валерий Анатольевич вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Под его непосредственным руководством началось строительство новых объектов: хлебопекарни, автозаправочной станции в поселке Тяжинский, затем в поселке Итатский.

В 2003 году совместно с братом на базе бывшего СПК «Колос» организовали новое хозяйство, начав работать с посева зерновых культур на площади в 600 га. С июля 2014 года Валерий Анатольевич становится инвестором и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Кутузова».

С приходом Валерия Анатольевича в хозяйстве наметился значительный рост производства. Сохранено дойное стадо, растет продуктивность, идет увеличение посевных площадей, в полном объеме проводится заготовка кормов, закуплена новая техника. Третий год подряд ведется работа по вводу в оборот брошенной пашни. В планах увеличение поголовья дойного стада.

В. А. Росликов оказывает спонсорскую помощь учреждениям социальной сферы. Валерий Анатольевич грамотный и очень ответственный руководитель, всегда находит пути решения проблем и выход из критической ситуации, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и жителей района. В 2016 году был избран депутатом Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района.