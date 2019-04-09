В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

Главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. Начальник узла связи ОАО «Ростелеком» Юрий Анатольевич Рудко выступил с докладом «О планах по проведению оптико-волоконного кабеля в сельских поселениях Тяжинского района».
Временно исполняющий обязанности начальника отделения МВД России в Тяжинском районе Андрей Александрович Сергеев доложил о работе участковых уполномоченных полиции в поселениях района. Начальник отдела социально-экономического прогнозирования администрации Тяжинского муниципального района Евгений Викторович Шибрин осветил вопрос «Об организации и проведении мероприятий по переходу на цифровое телевидение в Тяжинском районе».
Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поручил главам поселений и руководителям служб еще раз проинформировать население о предстоящем отключении аналогового телевизионного вещания 15 апреля, в 11.45. Также глава района подчеркнул, что администрациям поселений необходимо заранее создать группы добровольцев, которые будут помогать местным жителям в настройке устройств, принимающих цифровой сигнал.
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