В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

Начальник отдела социально-экономического прогнозирования администрации района Евгений Викторович Шибрин доложил об итогах проведения мероприятий по переходу на цифровое телевидение в Тяжинском муниципальном районе.
С докладом «Об организации и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года» выступил заместитель главы района по экономике Андрей Николаевич Парадников.
В поселениях проходят отчетные концерты художественной самодеятельности. В районе начался эпидсезон по клещевому вирусному энцефалиту – уже зарегистрировано 11 покусов клещей. В ряде территорий проводятся контролируемые отжиги сухой травы (Итатское городское поселение, Новоподзорновское, Кубитетское, Чулымское, Преображенское сельские поселения).
Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поставил главам городских и сельских поселений задачу в кратчайшие сроки актуализировать планы озеленения территорий.
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