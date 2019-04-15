В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

В Кемерове нашли труп девушки в колодце В ночь на 14 апреля в социальных сетях появились снимки поднятия тела девушки из канализационного...

Новокузнечанка справила нужду на глазах у прохожих Бесстыжую горожанку сняли на видео прохожие. Женщина вместе с подругами отдыхала на набережной на...

Организовавший интим-бизнес новокузнечанин предстанет перед судом Третий член группировки, организовавшей в городе сеть притонов, где девушки за деньги оказывали...