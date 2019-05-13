В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

Главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе.
В территориях района прошли праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района проходит заезд ветеранов – тружеников тыла и детей войны. В школах района идет подготовка к окончанию учебного года, к проведению государственной итоговой аттестации.
В городских и сельских поселениях проводятся противопожарные мероприятия – подворовые обходы, опахивание территории, тушение возгораний сухой травы силами добровольных пожарных. С начала сезона с покусами клещей в районную больницу обратились 234 человека, в том числе 41 ребенок.
В этом году в районный общественный фонд «Победа» поступило 112 тысяч рублей. Глава района Сергей Николаевич Кошкин подчеркнул, что для достойной встречи очередного юбилея Великой Победы, необходимо активизировать сбор средств в фонд «Победа».
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