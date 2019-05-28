В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

Главы района Сергей Николаевич Кошкин вручил награды юным спортсменам, их родителям и тренеру. Воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Роман Давлятов и Сергей Казеннов стали бронзовыми призёрами Всероссийского турнира по панкратиону на кубок князя Александра Невского в Санкт-Петербурге, и теперь они являются кандидатами в члены сборной России по панкратиону.

За высокие спортивные достижения, профессиональное мастерство и огромную волю к победе Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждены Роман Русланович Давлятов и Сергей Михайлович Казеннов.

За достойное воспитание сыновей Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии отмечены Людмила Михайловна Давлятова, Анастасия Васильевна и Николай Николаевич Лизуновы.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку спортсменов, достойно представляющих Тяжинский район, Кузбасс на Всероссийских соревнованиях Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награжден тренер-преподаватель Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Семен Валерьевич Никифоров.

Главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. В селе Преображенка посажена кедровая аллея. В селе Чулым идут работы по устройству цветочной клумбы на основе фундамента бывшей конторы лесхоза. В Листвянском детсаду вместо обветшавших деревянных рам вставляют пластиковые стеклопакеты, приобретенные за счет спонсорских средств. В Новоподзорновском сельском поселении прошел объезд территории.

В детской художественной школе № 13 и детской школе искусств № 31 проходят выпускные экзамены. В общеобразовательных школах района начинается государственная итоговая аттестация. В районном Доме культуры «Юбилейный» прошел праздник, посвященный Общероссийскому дню библиотек. В Парке культуры и отдыха поселка Тяжинский проведена антиклещевая обработка территории.

В ходе совещания также рассмотрены вопросы: «Подведение итогов по формированию фонда «Победа», «Об организации и проведении мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею Тяжинского района».

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин особо подчеркнул, что накануне купального сезона необходимо провести в городских и сельских поселениях все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности мест отдыха у воды.