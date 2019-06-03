В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

В территориях района прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. В ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили 120 школьников.
В сфере образования идет подготовка к проведению государственной итоговой аттестации. В районе начинается летняя оздоровительная компания. В ближайшее время откроются 8 пришкольных лагерей и загородный оздоровительный лагерь «Олимпиец». По линии департамента социальной защиты населения району выделены 6 путевок для оздоровления детей из малообеспеченных семей.
По программе «Культура малой родины» поступил 1 млн. рублей на приобретение оборудования для клуба Парка культуры и отдыха поселка Тяжинский.
В поселке Листвянка в рамках ремонта мемориального комплекса землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, заменены 10 светильников и электропроводка. В деревне Тяжиновершинка на роднике с купелью навели порядок работники администрации Преображенского сельского поселения.
Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин напомнил главам городских и сельских поселений о необходимости держать дорожный ремонт на особом контроле – заблаговременно составлять сметы и готовиться к проведению конкурсных процедур.
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