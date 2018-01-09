В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание по итогам новогодних праздников

В Кузбассе на пожаре погибла 48-летняя женщина Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник, из горящего...

В Прокопьевске местный житель избил своего 87-летнего деда В Прокопьевске местный 36-летний житель избил своего 87-летнего деда.

Синоптики Кузбасса предупредили жителей о гололедице и морозах до -31 Синоптики Кузбасса предупредили жителей Кемеровской области о гололедице и морозах до -31 градуса,...