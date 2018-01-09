В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание по итогам новогодних праздников
Новогодние каникулы прошли в Тяжинском районе без серьезных происшествий.
В сельских учреждениях культуры состоялось 150 мероприятий, в районном центре – более тридцати. Детские программы посетили более 1700 ребят. Всего на новогодних праздничных мероприятиях, прошедших в учреждениях культуры района, побывало более 18 тысяч человек.
В спортивном комплексе «Юность» поселка Тяжинский был организован прокат коньков, а в загородном лагере отдыха «Олимпиец» все желающие могли выйти на лыжню.
Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поблагодарил руководителей служб за четко организованную работу в период новогодних праздников.
Управляющий делами администрации Тяжинского муниципального района Надежда Ивановна Шарычева доложила о работе с обращениями граждан в 2017 году.
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