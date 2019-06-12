В администрации Тяжинского муниципального района состоялось торжественное вручение паспортов

На мероприятии «Я - гражданин России», проведенном в рамках празднования 300-летия Кузбасса и 95-летия Тяжинского района, присутствовали 16 молодых граждан Тяжинского района, достигших 14-летнего возраста, их родители, волонтеры, молодогвардейцы и почетные гости.

Начальник миграционного пункта отделения МВД России по Тяжинскому району Ольга Николаевна Луценко рассказала собравшимся об истории паспорта в России. Председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин поздравил ребят с получением паспорта гражданина Российской Федерации и вручил сладкие подарки от местного отделения политической партии «Единая Россия».

В честь праздника Дня России волонтеры «Молодой Гвардии» прикрепили всем ребятам ленточки «Российский триколор». Молодые люди приняли участие в викторине на знание истории государства и главных его символов. Для всех участников мероприятия прозвучали песни в исполнении группы «Флэнджер» Тяжинского центра дополнительного образования (руководитель Надежда Владимировна Иванова).