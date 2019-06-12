В администрации Тяжинского муниципального района состоялось торжественное вручение паспортов

На мероприятии «Я - гражданин России», проведенном в рамках празднования 300-летия Кузбасса и 95-летия Тяжинского района, присутствовали 16 молодых граждан Тяжинского района, достигших 14-летнего возраста, их родители, волонтеры, молодогвардейцы и почетные гости.
Начальник миграционного пункта отделения МВД России по Тяжинскому району Ольга Николаевна Луценко рассказала собравшимся об истории паспорта в России. Председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин поздравил ребят с получением паспорта гражданина Российской Федерации и вручил сладкие подарки от местного отделения политической партии «Единая Россия».
В честь праздника Дня России волонтеры «Молодой Гвардии» прикрепили всем ребятам ленточки «Российский триколор». Молодые люди приняли участие в викторине на знание истории государства и главных его символов. Для всех участников мероприятия прозвучали песни в исполнении группы «Флэнджер» Тяжинского центра дополнительного образования (руководитель Надежда Владимировна Иванова).
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Напомним, Дмитрий Григорьев, который ранее был Новокузнецким межрайонным природоохранным прокурором...
|
В рамках запланированной экскурсии выпускники прогулялись по больничному комплексу, посетили Сквер...
|
Пять жителей Новокузнецка, ранее не попадавших в поле зрения правоохранителей, наладили преступную...
|
После окончания Петербургского международного экономического форума власти Кузбасса ожидают...