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В администрации Тяжинского муниципального района состоялось торжественное вручение паспортов

На мероприятии «Я - гражданин России», проведенном в рамках празднования 300-летия Кузбасса и 95-летия Тяжинского района, присутствовали 16 молодых граждан Тяжинского района, достигших 14-летнего возраста, их родители, волонтеры, молодогвардейцы и почетные гости.
Начальник миграционного пункта отделения МВД России по Тяжинскому району Ольга Николаевна Луценко рассказала собравшимся об истории паспорта в России. Председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин поздравил ребят с получением паспорта гражданина Российской Федерации и вручил сладкие подарки от местного отделения политической партии «Единая Россия».
В честь праздника Дня России волонтеры «Молодой Гвардии» прикрепили всем ребятам ленточки «Российский триколор». Молодые люди приняли участие в викторине на знание истории государства и главных его символов. Для всех участников мероприятия прозвучали песни в исполнении группы «Флэнджер» Тяжинского центра дополнительного образования (руководитель Надежда Владимировна Иванова).

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/06/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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