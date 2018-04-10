В администрации Тяжинского муниципального района в торжественной обстановке поздравили юбиляров

За многолетний безупречный труд в системе здравоохранения Тяжинского муниципального района, высокое профессиональное мастерство и в связи с 65-летием со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена Тамара Ильинична Мартынкина – заместитель главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Тяжинская районная больница».

Вся трудовая деятельность Т. И. Мартынкиной связана с Тяжинской районной больницей. Ее трудовой стаж в учреждении составляет 35 лет, на должности заместителя главного врача по медицинской части с исполнением обязанностей врача акушера-гинеколога – 15 лет.

Тамара Ильинична имеет высшее профессиональное образование и высшую квалификационную категорию по специальности «Акушерство и гинекология». Т. И. Мартынкина – современный руководитель, постоянно совершенствует методики по работе с персоналом, с документацией. Является активным новатором и руководителем по внедрению новых форм организации лечебно-профилактической помощи населению.

При ее непосредственном участии в учреждении был открыт кабинет неотложной медицинской помощи, что сказалось на повышении доступности и эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи. Тамара Ильинична требовательна к себе и коллегам.

Благодаря ее умелому руководству за последние пять лет улучшились показатели работы стационара: больница выполняет план по пролеченным больным на 99-101 %, план по койко-дням на 100 %, пребывание на койке составило 10,4 (99 %). Заметно снизилась летальность в стационаре. Отсутствует детская и перинатальная смертность. Снизился процент расхождения клинических и патолого-анатомических диагнозов, до 0.

На протяжении 10 лет в районной больнице отсутствует материнская смертность. Основываясь на большом личном опыте и накопленных знаниях, она является наставником молодого поколения врачей акушер-гинекологов Тяжинской районной больницы.

За многолетний безупречный труд Тамара Ильинична Мартынкина имеет нагрудный Знак «Отличник здравоохранения», награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, медалями Кемеровской области «За служение Кузбассу», «За веру и добро», неоднократно награждена Почетными грамотами и Благодарственными письмами главы Тяжинского муниципального района. Имеет двух взрослых сыновей.

За многолетний творческий труд, большую работу по освещению вопросов социально- экономического развития Тяжинского муниципального района в средствах массовой информации и в связи с 45-летием со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награжден Олег Викторович Костюнин – пресс-секретарь главы Тяжинского муниципального района.

Олег Викторович родился в Грузинской ССР, в семье военнослужащего. После окончания школы стал служащим Советской Армии в истребительном авиаполку, дислоцированном на Западной Украине, в городе Мукачево. Затем начал трудовую деятельность в посёлке Тяжинский, работал машинистом насосных установок на «Кузбассконсервмолоко», преподавателем истории в Тяжинской вечерней школе, профессиональном лицее № 79.

В профлицее им была организована телевизионная студия и кружок журналистики для лицеистов, которые выходили в эфир со своими репортажами на телевидении Кузбасса.

О. В. Костюнин с отличием закончил факультет истории и международных отношений Кемеровского государственного университета. Под его руководством была создана Тяжинская студия телевидения, получившая известность далеко за пределами Кузбасса.

На протяжении 10 лет активно сотрудничал с областным телевидением и радио. За этот период было создано и вышло в эфир более 1 тысячи видео- и радиорепортажей об интересных людях, самобытных традициях, различных мероприятиях, проводивших в районе. По отзывам телезрителей, они всегда привлекали своей оригинальностью, оптимизмом и душевной добротой.

С 2000 года О. В. Костюнин работает пресс-секретарем главы Тяжинского района. Олегом Викторовичем была подготовлена и издана брошюра «Трудный хлеб Тяжинской земли», рассказывающая о нелегком труде хлеборобов. Вышло два издания книги «Человек из легенды», повествующей о Николае Ивановиче Масалове – послужившим прообразом при создании памятника советскому воину-освободителю в Берлине.

В ноябре 2003 года состоялась презентация книги «Тяжинский самородок» о самобытной художнице Тяжина Анне Ивановне Стыкут, автором которой является Олег Викторович. Книга получила высокую оценку губернатора области Амана Гумировича Тулеева. В 2008 и 2009 годах вышли первая и вторая книги трилогии «История Земли Тяжинской».

Олег Викторович принимал непосредственное участие в организации вещания губернского канала на радиотелевизионной станции деревни Ключевая Тяжинского района, за что был награждён Благодарственным письмом администрации Кемеровской области.

О. В. Костюнин постоянно работает над повышением своего профессионального уровня. В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию на кафедре новейшей отечественной истории КемГУ по теме социального развития аграрных районов Кузбасса. Им опубликованы десятки научных работ.

За период работы в должности пресс-секретаря Олегом Викторовичем создан мощный информационный центр. Ежедневно информация о жизни района выходит не только на официальном сайте администрации района, но и в областных средствах массовой информации.

За профессиональное мастерство, многолетний творческий труд Олег Викторович награжден медалями Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степеней, «За служение Кузбассу» и неоднократно – наградами главы Тяжинского муниципального района.

Дочь Олега Викторовича, Виктория – студентка Западно-Сибирского филиала Российской академии правосудия в городе Томске. За активное участие в общественной жизни школы и района, хорошие успехи в обучении Виктория награждена медалью Кемеровской области «Надежда Кузбасса».