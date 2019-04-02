В администрации Тяжинского района чествовали юбиляров

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения района и в связи с юбилеем Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена заведующая терапевтическим отделением, врач терапевт Тяжинской районной больницы Елена Александровна Галямова.

С 1997 года Елена Александровна заведует терапевтическим отделением. За 25 лет работы в учреждении зарекомендовала себя квалифицированным специалистом, обладающим теоретическими знаниями и практическими навыками. Она требовательный, инициативный руководитель, чуткий и заботливый врач, имеющий особый подход и доверительные отношения с пациентами.

За последние пять лет план по койко-дням выполняется на 104 %, план по пролеченным больным – на 115 %. Е. А. Галямова неоднократно награждалась Почетными грамотами учреждения, администрации Тяжинского района, отмечена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В 2018 году награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию и в связи с юбилейной датой со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена нотариус Тяжинского нотариального округа Марина Эдуардовна Царегородцева.

Марина Эдуардовна в 1988 году окончила Красноярский юридический техникум по специальности юрист, а в 1996 году – Кемеровский государственный университет. Трудовой стаж составляет 31 год.

М. Э. Царегородцева являлась депутатом Тяжинского районного Совета народных депутатов второго и третьего созывов. Общественница, инициатор проведения бала выпускников в Тяжинском районе.

За добросовестный труд Марина Эдуардовна неоднократно награждалась Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы Тяжинского района, награждена медалями «За веру и добро», «За служение нотариату III степени».

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования Тяжинского муниципального района и в связи с юбилеем Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена учитель химии Тяжинской средней школы № 2 Елена Владимировна Петракова.

Елена Владимировна в 1991 году окончила Кемеровский государственный университет по специальности химия. Общий трудовой стаж составляет 28 лет, из них педагогический – 25 лет. Стиль преподавания Елены Владимировны отличают научно-практическая направленность, целеустремленность и настойчивость в формировании универсальных учебных действий обучающихся, в глубоких и прочных знаниях учениками её предмета.

Успеваемость по химии учеников ежегодно составляет 100 %, качество знаний – в среднем 60 %. На государственной итоговой аттестации по образовательным программам все ее ученики показывают хорошие результаты. С 2010 года является членом жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. Неравнодушие, целеустремленность, преданность выбранной профессии, постоянное стремление к самосовершенствованию – качества, отличающие этого педагога.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования Тяжинского муниципального района и в связи с юбилейной датой со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена учитель основ безопасности жизнедеятельности Тяжинской средней школы № 1 Тамара Петровна Берсенева.

Т. П. Берсенева – учитель высшей квалификационной категории. Трудовой стаж работы в Тяжинской средней школе № 1 – 30 лет. Ученики Тамары Петровны – победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, областного этапа олимпиады по ОБЖ, областного конкурса правоохранительной направленности «Юные друзья полиции», муниципального этапа олимпиады «Здоровое поколение» и районного конкурса кроссвордов «Государство и право».

На протяжении всей педагогической деятельности выполняет функциональные обязанности классного руководителя. Тамара Петровна поддерживает тесную связь с родителями своих учеников, активно привлекает их к проведению различных мероприятий.

Т. П. Берсенева участвовала в областном конкурсе «Лучший кабинет ОБЖ», стала призером муниципального конкурса методических разработок «Лучший урок ОБЖ» и областного конкурса «Лучший учитель ОБЖ». Тамара Петровна ежегодно возглавляет работу по обустройству школьного цветника.

За достигнутые результаты награждалась Благодарственными письмами Коллегии администрации Кемеровской области, Главного управления МВД России по Кемеровской области, Департамента образования и науки Кемеровской области, Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования Тяжинского муниципального района и в связи с юбилеем Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена заведующая Листвянским детским садом «Ромашка» Татьяна Анатольевна Саенко.

Общий трудовой стаж Татьяны Анатольевны 40 лет, из них в должности заведующего 15 лет. Т. А. Саенко грамотный, ответственный руководитель. В образовательном учреждении действует система информационного обеспечения управления деятельностью. В 2015 году создан и успешно функционирует сайт дошкольного образовательного учреждения.

Педагоги детского сада активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства и творческих конкурсах разного уровня. В 2014 году коллектив Листвянского детсада «Ромашка» награжден Благодарственным письмом за благоустройство территории, за активное участие в фестивале детского творчества «Букет детских улыбок». В 2018 году Татьяне Анатольевне Саенко присвоено звание «Ветеран педагогического труда».