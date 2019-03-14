В аэропорту Новокузнецка открываются направления в Сочи и Анапу

Авиакомпания «Алроса» начинает выполнение полетов по южным направлениям.

C 12 июня 2019 года по маршруту Новокузнецк-Сочи. 2 раза в неделю на комфортабельных самолетах Боинг 737-800.

Рейс ЯМ-614 вылет из Новокузнецка по средам в 07:30, прилет в Сочи в 08:40 (время местное)

Рейс ЯМ-614 вылет из Новокузнецка по субботам в 07:45, прилет в Сочи в 08:45 (время местное)

C 16 июня 2019 года по маршруту Анапа-Новокузнецк-Анапа на комфортабельных самолетах Боинг 737-800.

Рейс ЯМ-510 вылет из Новокузнецка по воскресеньям в 07:30 прилет в Анапу 09:30 (время местное),

Рейс ЯМ-509 вылет из Анапы по субботам 21:50 прилет в Новокузнецк 06:25 (время местное)

Открыта продажа во всех авиакассах и на сайте авиакомпании.

Справки по телефону 8 (3843) 993-100.

Фото: пресс-служба авиакомпании.