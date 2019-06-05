В акции "Чистые берега Евразии" волонтеры кемеровского поселка собрали 15 мешков мусора

15 мешков мусора собрали волонтёры посёлка Промышлённовский в рамках природоохранной акции «Чистые берега Евразии».
На уборку мест отдыха горожан вышли школьники – волонтёры и ребята трудового отряда «Добродел». Юные экологи собирали пластиковую посуду, бутылки, упаковку из-под различных продуктов – всё, что остаётся после недобросовестных отдыхающих.
Молодёжь справилась с задачей за 40 минут, площадь очищенной территории составила 1 кв.км.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
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