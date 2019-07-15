В Акимо-Анненке отметили 167-летие деревни

Работники сельского Дома культуры и участники художественной самодеятельности подготовили для земляков большую праздничную программу «Счастье быть вместе», посвящённую дню рождения деревни и предстоящему 95-летнему юбилею Тяжинского района. По сложившейся традиции в этот день чествовали старожилов, юбиляров и новорожденных села.

В номинации «Мудрость села» отметили 90-летнюю Марию Филипповну Павленко, в номинации «Молодая семья» – Татьяну и Алексея Романович, «Юность села» – Даниила Непомнящих и Алису Жигалеву. В Год театра заслуженные призы получили участники театрального кружка «Успех».

Особые слова благодарности прозвучали в адрес настоящих героев, которые, не раздумывая, вступили в борьбу с лесными пожарами и не позволили огню перекинуться на деревню. Это Павел Владимирович Малов, Николай Иосифович Юшкевич, Дмитрий Иванович Федоров, Сергей Петрович Лубган, Сергей Петрович Чекстер, Юрий Григорьевич Прима, Федор Андреевич Курбаков, Анатолий Викторович Пыуцко, Александр Олегович Новиков, Надежда Петровна Новикова.

Благодаря спонсорам мероприятия Елене Петровне Катенович и Ларисе Михайловне Дорошенко все номинанты получили подарки. Завершился праздник танцевальный флэш-мобом и спортивными эстафетами.