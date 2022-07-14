В Акимо-Анненке отпраздновали 170-летие деревни

В XIX веке свое название деревня получила по личному имени и фамилии одного из первопоселенцев Акима Анненко. Деревня расположена в северо-восточной части Кузбасса в лесной зоне около Транссибирской железнодорожной магистрали.

В 1920-1924 годы деревня входила в состав Итатской волости Мариинского уезда Томской губернии. Затем это был населенный пункт Новомарьинского сельсовета Тяжинского района. В постсоветский период деревня вошла в состав Акимо-Анненского сельского поселения Тяжинского муниципального района. В 1911 году здесь насчитывалось 359 жителей, в 1968 году – 496, в 1989 году – 642, в 2002 году – 599, в 2010 – 439. В деревне размещались центральная усадьба совхоза «Искра», колхоз «Нива».

В Акимо-Анненском СДК - филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошла праздничная программа. Благодаря спонсорам Елене Петровне Катенович и Ларисе Михайловне Дорошенко жители деревни получили памятные подарки. В Доме культуры состоялась церемония награждения по номинациям: «Юность села», «Мудрость села», «Семьи - юбиляры», «Именинники - юбиляры».

Замечательным подарком для жителей деревни стало выступление творческих коллективов Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский. Для детей организовали торговлю сладостями и игрушками. Также в деревне прошла тактическая командная игра «Лазертаг».