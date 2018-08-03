В Акимо-Анненке прошла акция по установке в домах местных жителей противопожарного оборудования



В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» администрацией Акимо-Анненского сельского поселения Тяжинского района были приобретены 8 автономных дымовых пожарных извещателей.

В акции приняли участие служащие администрации поселения. Пожарные извещатели получили 4 многодетных семей и семьи, где есть инвалиды. Такое оборудование позволит усилить меры пожарной безопасности.

В ходе акции специалисты администрации поселения вручали землякам памятки с правилами пользования газовым оборудованием, а также проверили состояние печного отопления.