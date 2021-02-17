В Алчедате прошел семинар для творческих работников культурно-досуговых учреждений Чебулинского округа
Семинар по теме «Деятельность учреждений культуры в ходе подготовки и празднования 300-летия Кузбасса» состоялся на базе Алчедатского сельского Дома культуры-филиала Верх-Чебулинского культурно-досугового центра.
Культработники обсудили рабочие вопросы и выработали концепции деятельности Домов культуры и клубов в рамках регионального проекта «300 лет Кузбасс» а также муниципальных проектов «Кузбасс юбилейный» и «С юбилеем, Кузбасс!».
Завершился семинар мастер-классом по изготовлению сувенира «Колос», который для коллег провела заведующая Алчедатским СДК Елена Викторовна Романченко.
Семинар подготовили и провели специалисты информационно-методического отдела Верх-Чебулинского КДЦ.
17/02/2021
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Сегодня в регионе отменили ряд коронавирусных ограничений.
|
Жители не только нашего города, но и всей России в последнее время ощутили значительный рост цен на...
|
Пострадавшую горожанку экстренно доставили в медучреждение, однако от полученных травм она умерла....
|
Перед началом заседания, как и всегда, председатель Вячеслав Петров наградил участников совещания и...