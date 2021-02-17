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В Алчедате прошел семинар для творческих работников культурно-досуговых учреждений Чебулинского округа

Семинар по теме «Деятельность учреждений культуры в ходе подготовки и празднования 300-летия Кузбасса» состоялся на базе Алчедатского сельского Дома культуры-филиала Верх-Чебулинского культурно-досугового центра.
Культработники обсудили рабочие вопросы и выработали концепции деятельности Домов культуры и клубов в рамках регионального проекта «300 лет Кузбасс» а также муниципальных проектов «Кузбасс юбилейный» и «С юбилеем, Кузбасс!».
Завершился семинар мастер-классом по изготовлению сувенира «Колос», который для коллег провела заведующая Алчедатским СДК Елена Викторовна Романченко.
Семинар подготовили и провели специалисты информационно-методического отдела Верх-Чебулинского КДЦ.

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
17/02/2021
Культура
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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