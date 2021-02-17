В Алчедате прошел семинар для творческих работников культурно-досуговых учреждений Чебулинского округа

В Кузбассе отменили ряд ранее введённых COVID-ограничений Сегодня в регионе отменили ряд коронавирусных ограничений.

К контролю цен на продукты первой необходимости в Карабаше подключились городские власти Жители не только нашего города, но и всей России в последнее время ощутили значительный рост цен на...

Устроивший смертельное ДТП на угнанном автомобиле кузбассовец без прав получил срок Пострадавшую горожанку экстренно доставили в медучреждение, однако от полученных травм она умерла....