В Алчедатской библиотеке Чебулинского округа прошел библиотечный урок «Книжкина больница»

Кузбасские волонтёры нашли пропавшего без вести 11-летнего ребёнка Ребёнок исчез 24 октября, в субботу. Ещё вчера утром волонтёры сообщили о том, что 11-летний...

Один человек погиб в ДТП с грузовиками на кузбасской трассе В результате аварии на месте ДТП до приезда скорой скончался 28-летний водитель «Тойоты»....

В Новокузнецке больных коронавирусом не лечили и морили голодом Днём 24 октября в соцсетях стали появляться посты от больных коронавирусом. По их словам, больных...