В Алчедатской библиотеке Чебулинского округа прошел библиотечный урок «Книжкина больница»

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Библиотекарь Елена Ивановна Куканкова прочла читателям младшего школьного возраста письмо от «заболевших» книг библиотеки, в котором они просят «вылечить» их и привести в порядок. Елена Ивановна рассказала почему надо беречь книги и какой длинный путь совершает книга, для того чтобы оказаться в руках своего читателя.
Затем ребята из читателей переквалифицировались во врачей и оказали книгам первую помощь. Юные волонтеры книжной культуры отремонтировали 50 детских изданий, за что библиотекарь выразила ребятам слова благодарности и вручила им небольшие сувениры.
26/10/2020
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