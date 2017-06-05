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В Анжеро-Судженске из-за пьяного водителя пострадали дети

В Анжеро-Судженске в ДТП по вине пьяного водителя «ВАЗ-2121» пострадали двое детей и женщина.

Помимо алкогольного опьянения, водитель «ВАЗа», не имел водительского удостоверения. Не справившись с управлением, он совершил съезд с дороги, из-за чего автомобиль перевернулся, после чего покинул место аварии.

В результате аварии пострадали трое пассажиров машины: двое детей в возрасте двух и восьми лет, которые перевозились без удерживающих устройств, и 26-летняя девушка. Все они были госпитализированы.

Водителя задержала полиция.

Происшествия
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Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
05/06/2017
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса

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