В Анжеро-Судженске из-за пьяного водителя пострадали дети

В Анжеро-Судженске в ДТП по вине пьяного водителя «ВАЗ-2121» пострадали двое детей и женщина.
Помимо алкогольного опьянения, водитель «ВАЗа», не имел водительского удостоверения. Не справившись с управлением, он совершил съезд с дороги, из-за чего автомобиль перевернулся, после чего покинул место аварии.
В результате аварии пострадали трое пассажиров машины: двое детей в возрасте двух и восьми лет, которые перевозились без удерживающих устройств, и 26-летняя девушка. Все они были госпитализированы.
Водителя задержала полиция.
05/06/2017
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