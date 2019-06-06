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В Анжеро-Судженске курение матери стало смертельным для троих детей

29-летняя жительница Анжеро-Судженска признана виновной в причинении смерти по неосторожности дтрем своим детям.

30 сентября 2018 года в одном из частных жилых домов произошло возгорание и задымление. Погибли трое малолетних детей: девочки в возрасте 3 года, 1 год 10 месяцев и 10 месяцев. Расследование показало, что мать детей курила в своей комнате, при этом она не заметила, что тлеющий пепел с сигареты упал на кровать. После чего женщина вышла из дома, оставив дочерей одних, а вернувшись, она обнаружила в доме дым. Мать сама вынесла детей из горящего дома, вызвала сотрудников МЧС. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание, а врачи «скорой помощи» констатировали смерть детей. Результаты пожарно-технической экспертизы показали, что причиной пожара стало возгорание ткани от тлеющего пепла табачного изделия.

Приговором суда женщине назначено наказание  в виде 2 лет 6 месяцев ограничения  свободы.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
06/06/2019
Происшествия
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