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В Анжеро-Судженске лжебанкир похитил сбережения местного жителя

В полицию Анжеро-Судженска обратился 30-летний мужчина, ставший жертвой злоумышленника, похитившего у него деньги. Полицейские выяснили, что накануне горожанину позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются похитить деньги с его банковской карты. Позвонивший пояснил, будто для сохранности сбережений владельцу платежного средства необходимо назвать данные карты и приходящие в смс-сообщениях коды. Выполнив требования, местный житель обнаружил, что с его счета пропали 44 000 рублей. Осознав, что стал жертвой злоумышленника, горожанин обратился в полицию. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого. Известно, что телефон, с которого злоумышленник общался со своей жертвой, зарегистрирован в Московской области. По данному факту следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В качестве максимального наказания санкции статьи предусматривают 6 лет лишения свободы. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись. Реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции. Такие сведения не подлежат передаче третьим лицам, которая может повлечь несанкционированное списание средств с банковского счета.   Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
25/11/2019
Происшествия
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