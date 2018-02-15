В Анжеро-Судженске мужчина хранил в гараже найденное оружие

Полиция Анжеро-Судженска получила информацию, что 31-летний местный житель незаконно хранит оружие и боеприпасы.

При обследовании гаража, принадлежащего мужчине, полицейские обнаружили и изъяли заряженное охотничье ружьё, а в квартире – порох, дробь, самодельные пыжи и около 100 патронов различного калибра.

Хозяин жилища пояснил, что все это нашел в лесу во время прогулки на снегоходе.