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В Анжеро-Судженске мужчина хранил в гараже найденное оружие

Полиция Анжеро-Судженска получила информацию, что 31-летний местный житель незаконно хранит оружие и боеприпасы.

При обследовании гаража, принадлежащего мужчине, полицейские обнаружили и изъяли заряженное охотничье ружьё, а в квартире – порох, дробь, самодельные пыжи и около 100 патронов различного калибра.

Хозяин жилища пояснил, что все это нашел в лесу во время прогулки на снегоходе.

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
15/02/2018
Общество
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса

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