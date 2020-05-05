В Анжеро-Судженске мужчина обокрал дом, пока его хозяйка спала

В полицию Анжеро-Судженска обратилась 30-летняя женщина - неизвестный похитил из ее дома два мобильника и банковские карты. Сумма причиненного ущерба составила около 4 000 рублей.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель. Оперативники выяснили, что злоумышленник проник в частный дом через отставленную открытой входную дверь и, пока женщина спала, обворовал ее жилище. В ближайшем банкомате он безуспешно попытался подобрать пин-коды к похищенным банковским картам, после чего выбросил их. Один из телефонов потерпевшей сотрудники полиции изъяли у него в ходе обыска.
Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В качестве максимальной меры наказания санкции статьи предусматривают 6 лет лишения свободы.
Изъятый телефон сотрудники полиции вернули законной владелице. Место нахождения остального ее имущества устанавливается.
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